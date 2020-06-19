Набиуллина: возвращение ВВП России до уровня 2019 года произойдет в 2022 году

Российский ВВП полностью восстановится до показателей 2019 года лишь в первой половине 2022 года, выразила экспертное мнение председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Оперативные индикаторы, по ее словам, указывают на признаки частичного подъема экономической активности на фоне поэтапного смягчения коронавирусных ограничений в большинстве регионов. Однако, чтобы производственные и логистические цепочки начали вновь использовать весь свой потенциал, потребуется время. Многое будет зависеть от темпов выздоровления мировой экономики, эпидемиологической ситуации, настроений и ожиданий бизнеса.

Набиуллина отметила, что за последние месяцы инвестиционные и производственные планы предпринимателей, потребительские предпочтения граждан могли измениться. Вероятно, население начнет осторожнее тратить деньги, откладывать крупные или необязательные покупки.