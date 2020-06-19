Марунич: суды не вернут Украине ни нефтегазовые активы в Крыму, ни деньги

Есть вероятность, что гаагский третейский суд в иске по поводу крымских активов, включающих в себя и газовые месторождения, встанет на сторону «Черноморнефтегаза», но с возвращением этих активов возникнут большие сложности.

Такое мнение в беседе с изданием «ПолитНавигатор» высказал Дмитрий Марунич – сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

По его словам, у Украины, скорее всего, получится отсудить крымские активы, однако практика показывает, что получить свое имущество назад в подобных случаях бывает очень сложно.

«Скорее всего, будут предприниматься попытки арестовать какое-то имущество «Газпрома» за пределами Российской Федерации. Но об успешности таких попыток вне российской юрисдикции данный момент говорить сложно», — добавил эксперт.

Так как украинская компания «Нафтогаз» судится с Россией в Гаагском Третейском суде, решение, скорее всего, будет вынесено в пользу Украины, считает Марунич. Но суть в том, что предмет спора – крымские активы – находятся на российской территории, где никто не станет выполнять решения Гааги, поэтому взыскать их будет трудно, поэтому борьба за крымские активы развернется за пределами РФ.

«Чем она завершиться? Было дело ЮКОСа, ничем не завершилось. Конечно, это немного другая история. Но в любом случае, говорить об этом рано на сегодняшний день», — напомнил эксперт.

Напомним, ранее глава правления украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова обвинила Россию в незаконной добыче на территории Крыма 7,2 миллиарда кубометров газа. А в начале 2020 года Национальная акционерная компания Украины «Нафтогаз» подала в Третейский суд Гаага обновленные иски с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за то, что она лишилась возможности использовать свое имущество, расположенное на территории перешедшего в состав РФ полуострова. Сумма затребованной «Нафтогазом» компенсации превышает 7 миллиардов долларов.