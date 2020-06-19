Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
20:54   19 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Марунич: суды не вернут Украине ни нефтегазовые активы в Крыму, ни деньги

Марунич: суды не вернут Украине ни нефтегазовые активы в Крыму, ни деньги

Есть вероятность, что гаагский третейский суд в иске по поводу крымских активов, включающих в себя и газовые месторождения, встанет на сторону «Черноморнефтегаза», но с возвращением этих активов возникнут большие сложности.

Такое мнение в беседе с изданием «ПолитНавигатор» высказал Дмитрий Марунич – сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

По его словам, у Украины, скорее всего, получится отсудить крымские активы, однако практика показывает, что получить свое имущество назад в подобных случаях бывает очень сложно.

«Скорее всего, будут предприниматься попытки арестовать какое-то имущество «Газпрома» за пределами Российской Федерации. Но об успешности таких попыток вне российской юрисдикции данный момент говорить сложно», — добавил эксперт.

Марунич: суды не вернут Украине ни нефтегазовые активы в Крыму, ни деньги

Так как украинская компания «Нафтогаз» судится с Россией в Гаагском Третейском суде, решение, скорее всего, будет вынесено в пользу Украины, считает Марунич. Но суть в том, что предмет спора – крымские активы – находятся на российской территории, где никто не станет выполнять решения Гааги, поэтому взыскать их будет трудно, поэтому борьба за крымские активы развернется за пределами РФ.

«Чем она завершиться? Было дело ЮКОСа, ничем не завершилось. Конечно, это немного другая история. Но в любом случае, говорить об этом рано на сегодняшний день», — напомнил эксперт.

Марунич: суды не вернут Украине ни нефтегазовые активы в Крыму, ни деньги

Напомним, ранее глава правления украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова обвинила Россию в незаконной добыче на территории Крыма 7,2 миллиарда кубометров газа. А в начале 2020 года Национальная акционерная компания Украины «Нафтогаз» подала в Третейский суд Гаага обновленные иски с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за то, что она лишилась возможности использовать свое имущество, расположенное на территории перешедшего в состав РФ полуострова. Сумма затребованной «Нафтогазом» компенсации превышает 7 миллиардов долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#суд #россия #украина #имущество #гаага #активы #нафтогаз украины #решение суда #черноморнефтегаз #третейские судьи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...