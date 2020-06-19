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20:05   19 Июня 2020
Экономика

Эксперт Богданов: снижение ключевой ставки может привести к оттоку средств с депозитов

Эксперт Богданов: снижение ключевой ставки может привести к оттоку средств с депозитов

Вместе с понижением ключевой ставки упадут и ставки по депозитам, из-за чего снизится доходность банковских вкладов, рассказал ведущий аналитик финансовой группы QBF Олег Богданов.

Последствием от снижения ключевой ставки станет потеря интереса российских граждан к банковским вкладам. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в Банке России это понимают и надеются, что поток средств будет направлен на фондовые рынки.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов уверен, что фондовый рынок — достаточно рискованный способ получения дохода. Он подчеркнул, что часть граждан оставит вклады в депозите, остальные разделятся между фондовым и долговым рынками, передает NEWS.ru.

Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП Олег Солнцев рассказал, что на рынке инвестиций пока что недостаточно альтернатив. Например, в паевых инвестиционных фондах наблюдается рост, однако их масштаб намного ниже, чем банковские вклады.

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Автор: Илья Романович
#цб #вклад #депозит

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