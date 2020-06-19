"Фея" Анны Меликян: в фильм о любви внедрили политику

Талантливая постановщица Анна Меликян сняла такие фильмы как "Про любовь" и "Русалка", за которые ее многие хвалили, отмечая тонкий юмор, свежий взгляд и хорошие актерские работы. Однако кинолента "Фея" получила иные отзывы.

В центре сюжета фильма история о юной активистке, которая влюбилась в главу компании, разрабатывающей компьютерные игры. У этих игр есть опасный побочный эффект — они провоцируют насилие в реальности и при этмо вызывают психологическую зависимость. История развивается драматично, в финале директора компании чуть не убили, его спасла влюбленная.

Просмотр фильма вызывает "ощущение, что что-то не так, как в зарубежных фильмах" о России. В произведении фигурируют феминистки, деятельность которых в РФ развивается не так, как в западных странах. Также кажется, будто в России везде нацисты, убивающие граждан других национальностей, заметили критики.

Ничего подобного в России никогда не было, подчеркивается в публикации "Литературной газеты". Убийство на камеру было снято на Кавказе, но там убивали русских. Кровавые "разборки" на рынках Москвы жестко пресекались. На ум приходит группа "БОРН", но ее участников Никиту Тихонова и Евгению Хасис посадили 10 лет назад. Также о русских нацистах, действовавших в Донбассе, много говорили в 2014 году. Но у Меликян действия происходят не на Украине и не в Баку, указано в статье.

Нужно быть осторожным, придумывая что-то на этнические темы в огромном многонациональном городе, или исследовать проблему глубже, отмечает критик. История любви Евгении Хасис к Никите Тихонову трагична и кинематографична. Девушка села в тюрьму на 18 лет за соучастие в убийстве, Тихонов получил пожизненный срок.

Британский режиссер Эдгар Райт снимет триллер по роману "Цепь" Эдриана Маккинти. Райт известен своими фильмами «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон». Сценаристом будет Джейн Голдман, передает телеканал "360".