Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

До президентских выборов в Польше остается меньше 10 дней, поэтому действующий лидер Анджей Дуда старается привлечь избирателей проверенным методом - антироссийскими заявлениями. Такое мнение «Политике сегодня» выразил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков, комментируя слова Дуды о том, что Польша больше не является «российской зоной влияния» благодаря присутствию американских военнослужащих.

«Я предполагаю, что Дуда таким образом пытается выстроить свою предвыборную кампанию. Он позиционирует себя как враг России. Дуда делает то, что делали польские лидеры в 1930-е годы. А мы все помним, чем это закончилось. Россия же никогда не давала Польше даже подумать, что чем-то ей угрожает. Мы признаем границы Польши и не нарушаем их», — сказал эксперт.

Ермаков добавил, что действующий глава Польши спешит с громкими заявлениями о перебазировании тысяч американских военных из Германии. Окончательно вопрос еще не решен, несмотря на заверения Трампа о выводе солдат с территории ФРГ.

«У поляков всегда было искаженное представление о своей роли в Европе и мире. Анджей Дуда часто говорит то, что ему хочется и видится. Однако это не всегда так», - заявил Ермаков.

Историк, специалист по новейшей истории Польши Станислав Кувалдин добавил, что инициативу США должны поддержать другие члены НАТО.

«Вопрос размещения войск решается не только между Вашингтоном и Варшавой. В, говорить о том, что республика займет место Германии в Восточно-Европейском регионе и станет главной территорией размещения американских войск, пока рано», — заметил Кувалдин.

Выборы президента Польши состоятся 28 июня. По прогнозам социологов, наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы, кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский. Если 28 июня никто из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, то 12 июля состоится второй тур.