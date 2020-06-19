Индексация выплат военным пенсионерам начнется в России с 1 октября

Бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств с 1 октября 2020 года смогут рассчитывать на увеличенные пенсии.

Индексация выплат на 3% (уровень инфляции за предыдущий год) затронет примерно 2,6 млн российских пенсионеров. Средства на эти цели в размере 6 млрд рублей уже заложены в федеральном бюджете. Точный размер прибавки будет высчитываться индивидуально с учетом должности, звания и стажа, но в среднем размер военной пенсии вырастет до 26 968 рублей.

Этот перерасчет окажется третьим за последние восемь лет для данной категории граждан, а в ближайшие два года их пенсии будут индексироваться на 4%. Ежегодная индексация может стать обязательной, если россияне в результате голосования с 25 июня по 1 июля одобрят внесение поправок в Конституцию страны, инициированных президентом Владимиром Путиным.