Лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж незаконно находится у власти. Об этом в пятницу напомнил глава Министерства иностранных дел Восточного правительства Ливии Абдель-Хади Хувейдж.

Правительство Сарраджа давно утратило свою легитимность. ПНС было создано на основе Схиратских соглашений для определения мер по стабилизации обстановки в североафриканской стране, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание Afrigatenews.

Мандат режима Сарраджа истек два года назад, однако главарь нелегитимного ПНС отказался сдать свои полномочия. Чтобы удержать власть, пособник террористов заручился поддержкой различных бандформирований, а также Турции.

Представитель МИД напомнил, что на данный момент в Ливии находятся более 13 тысяч сирийских наемников, которые были привлечены турецкими вербовщиками. Для улучшения ситуации в стране необходимо разоружить бандформирования и вывести за границу всех террористов, подчеркнул он.