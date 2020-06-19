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18:35   19 Июня 2020
Политика

Малькевич указал на домыслы NYT в публикации о Шугалее и Суэйфане

Малькевич указал на домыслы NYT в публикации о Шугалее и Суэйфане

Американская газета The New York Times поверила вбросам российского олигарха Михаила Ходорковского об участии социолога Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в выборах на Мадагаскаре.

Об этом в пятницу, 19 июня, написал глава ФЗНЦ Александр Малькевич у себя в Telegram-канале, комментируя статью американского издания, попытавшегося выставить в плохом свете Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана, передает ФАН.

Общественник назвал абсурдными заявления издания о том, что Шугалей и его переводчик могли повлиять на политическую ситуацию в Ливии. Он напомнил, что в североафриканской стране нет Конституции, как и закона о выборах. Все это говорит о том, что проведение выборов в стране было невозможным.

Таким образом издание NYT совершает фактологическую ошибку, когда пишет, что выборы в Ливии были отменены из-за наступления Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, подчеркнул Малькевич. Он также упрекнул американскую прессу в том, что она поверила вбросам Ходорковского об участии Шугалея в выборах на Мадагаскаре.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #малькевич #Шугалей

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