Эксперт о деле Грудинина и его подельницы: она сядет, он пойдет свидетелем либо обвиняемым

В Ленинском городском округе проводится проверка исполнения бюджета поселка «Совхоза им. Ленина». Под подозрением в махинациях с бюджетными средствами - экс-глава местной администрации, близкая к Павлу Грудинину чиновница с многолетним стажем Елена Добренкова, которая уже была привлечена к ответственности за препятствование в проведении проверки.

В соцсетях пишут, что проверяющие уже обнаружили ряд серьезных нарушений. Так, выяснилось, что Добренкова получала заоблачную по меркам муниципальных служащих зарплату – порядка 250 тысяч рублей ежемесячно.

«Зарплата в 250 тысяч — это большие деньги, это очень много. У нас губернаторы, областные министры и заместители губернаторов получают по 250 тысяч рублей. Это совершенно не сопоставимый уровень ответственности. Эта сумма очевидно преувеличена и завышена специально, – прокомментировал ситуацию профессор Высшей школы экономики политолог Олег Матвейчев. – Тем более если дефицитный бюджет в муниципалитете, то, конечно, такие деньги платить ни в коем случае нельзя».

Источник, знакомый с ходом работы контрольно-счетной палаты, рассказал, что официальное заключение КСП появится в течение пары недель. Тем не менее, уже сейчас можно прогнозировать, что, если обнаруженные контролерами факты будут квалифицированы как нарушения, виновным лицам (той же бывшей главе администрации поселения, например) может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Речь, по-видимому, идет не столько о завышенной в разы зарплате чиновницы, сколько о подозрительном контракте, который был заключен с не работавшим в период пандемии спортивным центром. Его в совхозе выстроил Павел Грудинин, но спорткомплекс на момент заключения соглашения даже не обладал статусом введенного в эксплуатацию.

Нет ли здесь признаков коррупции? Вполне возможно, полагает профессор Матвейчев.

«Надо разбираться подробно, – отмечает эксперт. – Если бюджет начинает платить учреждению, которое все это время будет не работать, то это похоже на то, что кто-то за счет бюджета все это время пытался данное учреждение спасти. Надо проследить, чтобы было возбуждено уголовное дело, и разобраться в этом вопросе следственным органам».

Елена Добренкова, долгие годы возглавлявшая администрацию поселка «Совхоза им. Ленина», была человеком Павла Грудинина.

Ее уход с должности, как ранее отмечалось в СМИ, перекрыл доступ Грудинина к средствам муниципального бюджета. Так, управляющая компания, учрежденная «Совхозом им. Ленина», из года в год выигрывала подряды у администрации поселения и успешно осваивала средства, притом что жители поселка регулярно жалуются на мусор, крыс и разбитые дороги.

На муниципальных закупках зарабатывал и сам совхоз: в качестве единственного поставщика он выигрывал тендеры на аренду зданий и помещений как для администрации, так и для подведомственных ей учреждений — общей сложностью порядка 10 млн в год. Если присовокупить сюда 40 миллионов дополнительного дохода, который Грудинин получал, продавая воду для жителей окрестных деревень сверх установленного тарифа (такой во всех отношениях невыгодный договор он принудил заключить муниципальных коммунальщиков), а также все иные государственные и муниципальные подряды, получится очень весомая цифра.

После того, как Елена Добренкова покинула свой пост и выяснилось, что в бюджете зияет дыра, Павел Грудинин пытается если не удержать в своих руках муниципальные контракты, то уж хотя бы защитить свою подельницу. Впрочем, как полагает Олег Матвейчев, последнее не в силах «клубничного олигарха», пусть на его зарубежных счетах и лежит более девяти миллиардов рублей, которые были выведены из бюджета совхоза.