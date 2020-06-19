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18:40   19 Июня 2020
Политика

Венецианская комиссия недовольна, но это значит, что Россия на правильном пути

Венецианская комиссия недовольна, но это значит, что Россия на правильном пути

Венецианская комиссия изучила поправки к Конституции России и предложила переформулировать или полностью отказаться от изменений к 79 статье. В ней закрепляется за Россией право не исполнять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации.

«У стран нет выбора между тем, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ» говорится в документе.

Депутат Госдумы, член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от партии ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что поправки к Конституции уже одобрены на законодательном уровне и корректировке не подлежат.

«Чтобы вносить какие-либо изменения, их нужно сначала регламентировать, и они должны быть в соответствии с законом. Просто что-то взять и поправить, это нереально. Все решения, которые были приняты компетентными органами и лицами: президентом, Советом Федерации, региональными парламентами и так далее, их уже не изменить. Поэтому, если 1 июля граждане за них проголосуют, то они будут приняты» объяснил Ярослав Нилов «Политике сегодня».

В докладе Венецианской комиссии отмечается, что если страна признала юрисдикцию суда, то она автоматически дает согласие на исполнение всех его решений. Руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин считает, что такой поправкой к Конституции Россия хочет защитить свои национальные интересы, но не приветствует такой подход. По его мнению, данное изменение, может негативно отразиться на авторитете страны на международном рынке и повлиять на отношение к РФ других стран.

«К глобальным проблемам, конечно, это не приведет. Но Россия рискует предстать на мировой арене ненадежным партнером» сказал Топорнин в комментарии «Политике сегодня».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напротив уверен, что заключение Венецианской комиссии доказало, что Россия находится на правильном пути.

«Недавно Европейский суд в Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа. И Венгрия должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела. Противостоять подобным указаниям можно только приняв норму Основного закона, определяющую его приоритет» приводит его слова пресс-служба ГД.

Володин подчеркнул, что в сложившейся ситуации поддержать поправки в Конституцию крайне важно. Каждый голос, отданный за них, сделает страну сильнее резюмировал председатель Госдумы.

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Автор: Карина Азоян
#пасе #венецианская комиссия #конституция рф

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