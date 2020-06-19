Рост стоимости нефти замедлился в ходе торгов на мировых биржах

Стоимость барреля главных марок нефти продолжает расти на торгах, однако темпы восстановления начинают сокращаться. Августовские фьючерсы на WTI и Brent дорожают на 2,3%, что ниже средних показателей прошлых дней.

Международные фондовые биржи в течение нескольких дней удерживали рост нефтяных котировок на высоких позициях. Этому способствовала недавняя встреча представителей стран ОПЕК+, которые подтвердили намерение сохранять соглашение в силе и продолжать сокращение нефтедобычи. В итоге стоимость барреля эталонной нефти Brent и сланцевой WTI начала увеличиваться.

В пятницу, 19 июня, цена августовских фьючерсов установилась на позиции в более чем 42 доллара, а темпы роста ценника начинают снижаться, сообщает издание "Прайм". Это может быть реакцией на деятельность ряда стран-нефтеэкспортеров, которые не смогли обеспечить выполнение обязательств перед коллегами по энергетическому рынку.