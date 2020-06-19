Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
18:22   19 Июня 2020
Экономика

Рост стоимости нефти замедлился в ходе торгов на мировых биржах

Рост стоимости нефти замедлился в ходе торгов на мировых биржах

Стоимость барреля главных марок нефти продолжает расти на торгах, однако темпы восстановления начинают сокращаться. Августовские фьючерсы на WTI и Brent дорожают на 2,3%, что ниже средних показателей прошлых дней.

Международные фондовые биржи в течение нескольких дней удерживали рост нефтяных котировок на высоких позициях. Этому способствовала недавняя встреча представителей стран ОПЕК+, которые подтвердили намерение сохранять соглашение в силе и продолжать сокращение нефтедобычи. В итоге стоимость барреля эталонной нефти Brent и сланцевой WTI начала увеличиваться.

В пятницу, 19 июня, цена августовских фьючерсов установилась на позиции в более чем 42 доллара, а темпы роста ценника начинают снижаться, сообщает издание "Прайм". Это может быть реакцией на деятельность ряда стран-нефтеэкспортеров, которые не смогли обеспечить выполнение обязательств перед коллегами по энергетическому рынку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#торги #энергетика #цены на нефть #фьючерсы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...