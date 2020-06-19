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18:20   19 Июня 2020
Экономика

Росконгресс объявил об отмене Восточного экономического форума в 2020 году

Росконгресс объявил об отмене Восточного экономического форума в 2020 году

Восточный экономический форум (ВЭФ), запланированный на сентябрь 2020 года, не состоится из-за пандемии нового коронавируса, проинформировал Росконгресс.

Вариант переноса части деловой программы в онлайн-формат рассматривался, но в итоге не был утвержден. По решению организационного комитета шестой по счету форум состоится в сентябре 2021 года. В прошлом году во Владивосток съехались 8,5 тысячи участников ВЭФ из 65 стран мира.

Из-за распространения COVID-19 уже были отложены Сочинский инвестиционный форум, Петербургский экономический форум (ПМЭФ) и ряд менее крупных мероприятий этой же направленности.

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Автор: Борис Нестеров
#росконгресс #вэф #восточный экономический форум #пандемия

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