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18:03   19 Июня 2020
Общество

Лавров назвал легитимными поправки к Конституции РФ

Лавров назвал легитимными поправки к Конституции РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что изменения в Конституции РФ абсолютно легитимны с точки зрения международного права.

Во время чтения доклада Венецианской комиссии о поправках в Конституцию РФ Лавров выразил удивление относительно большого внимания к данному аспекту. Глава МИД РФ подчеркнул, что решение внести изменения в Основной закон абсолютно легитимно с точки зрения международного права.

По словам Лаврова, есть целый ряд стран, которые называют себя развитыми демократами, например, Германия и Великобритания. Он заметил, что в законодательствах этих стран есть аналогичные резервации. Они гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не могут быть исполнены, если они противоречат действующей конституции.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся предложение о гособеспечении доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Яна Либерман
#лавров #поправки #конституция

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