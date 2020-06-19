Россия разрешила иностранцам въезжать по белорусским визам

Соглашение о взаимном признании виз подписали министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.

Теперь иностранные граждане, у которых есть белорусская виза, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать в стране вплоть до окончания срока ее действия. Аналогичные правила распространяются на иностранцев с российской визой в Белоруссии.

Документ планировалось подписать еще в декабре 2018 года, но Белоруссия не успела завершить необходимые внутригосударственные процедуры, а затем долгое время продолжались двусторонние консультации по этому вопросу. В Минске сравнивали эти договоренности с "мини-шенгеном", но пока без унификации визовых правил.