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17:47   19 Июня 2020
Общество

Россия разрешила иностранцам въезжать по белорусским визам

Россия разрешила иностранцам въезжать по белорусским визам

Соглашение о взаимном признании виз подписали министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.

Теперь иностранные граждане, у которых есть белорусская виза, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать в стране вплоть до окончания срока ее действия. Аналогичные правила распространяются на иностранцев с российской визой в Белоруссии.

Документ планировалось подписать еще в декабре 2018 года, но Белоруссия не успела завершить необходимые внутригосударственные процедуры, а затем долгое время продолжались двусторонние консультации по этому вопросу. В Минске сравнивали эти договоренности с "мини-шенгеном", но пока без унификации визовых правил.

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Автор: Юлия Яковлева
#лавров #белоруссия #визы #мид россии #иностранцы

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