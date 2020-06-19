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17:46   19 Июня 2020
Общество

Путин поблагодарил продавцов магазинов, работавших в самые сложные дни пандемии

Путин поблагодарил продавцов магазинов, работавших в самые сложные дни пандемии

Президент России Владимир Путин выразил благодарность продавцам магазинов, которые выходили на работу в самые трудные дни пандемии коронавируса.

Они каждый день были на своем посту, заявил президент во время конференции. Сегодня он в удаленном режиме встречался с представителями отраслей, которые столкнулись с последствиями пандемии COVID-19. Среди участников был член совета директоров сети "Магнит" Александр Винокуров, который пригласил президента посетить магазин и увидеть улыбающихся сотрудников.

Президент сегодня объявил, что экономика России начала восстанавливаться, сообщает телеканал "360". Глава государства отметил усилия российских предприятий, которым удалось мобилизоваться в непростых условиях пандемии коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #магазины #продавцы #пандемия

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