Володин призвал россиян поддержать поправки к Конституции РФ, чтобы сделать страну сильнее

Россия идет в правильном направлении, если ставит волю народа выше, чем приказы со стороны межгосударственных организаций. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя реакцию Венецианской комиссии на поправки к Конституции страны.

По словам парламентария, недовольство со стороны Венецианской комиссии доказывает, что Россия двигается в нужном направлении и умеет правильно расставлять приоритеты. В сложившейся ситуации страна должна поддержать изменения в Основном законе РФ, чтобы стать сильнее.

"Противостоять подобным указаниям можно только приняв норму Основного закона, определяющую его приоритет", — цитирует политика Государственная Дума РФ.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала о проведении голосования по изменениям в Основной закон страны для граждан, которые находятся на карантине в связи с COVID-19.