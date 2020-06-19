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17:38   19 Июня 2020
Шоу-бизнес

Председатель общества автомобилистов призвал строго наказать Ефремова

Председатель общества автомобилистов призвал строго наказать Ефремова

Суд над актером Михаилом Ефремовым должен пройти по всей строгости закона, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

В разговоре с "ПолитЭкспертом" он объяснил, что, когда речь идет о смерти невиновного человека, эмоции нужно отбрасывать в сторону. Закон должен быть един как для известного человека, так и для неизвестного.

"Он нарушил, преступил закон и должен получить наказание. Нужно занимать жесткую позицию", — заявил Солдунов.

Использовать влиятельных друзей, чтобы облегчить наказание, неправильно. Ефремов должен сесть в тюрьму и послужить примером для общества, как человек, который соблюдает закон.

Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний водитель фургона, в который врезался актер на своем джипе.

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Автор: Яна Либерман
#ефремов #михаил ефремов

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