Председатель общества автомобилистов призвал строго наказать Ефремова

Суд над актером Михаилом Ефремовым должен пройти по всей строгости закона, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

В разговоре с "ПолитЭкспертом" он объяснил, что, когда речь идет о смерти невиновного человека, эмоции нужно отбрасывать в сторону. Закон должен быть един как для известного человека, так и для неизвестного.

"Он нарушил, преступил закон и должен получить наказание. Нужно занимать жесткую позицию", — заявил Солдунов.

Использовать влиятельных друзей, чтобы облегчить наказание, неправильно. Ефремов должен сесть в тюрьму и послужить примером для общества, как человек, который соблюдает закон.

Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний водитель фургона, в который врезался актер на своем джипе.