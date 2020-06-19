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 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
18:02   19 Июня 2020
Весь мир

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Американские политики не прекращают попыток переложить ответственность за захлестнувшие США беспорядки и погромы на Россию.

Такое мнение высказал в пятницу глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ и информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывания бывшей помощницы президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о том, что за нынешними протестами против произвола полиции, которые с конца мая сотрясают американские города, кроется «российский след».

При этом Райс уточнила, что не располагает никакими данными на этот счет, но, если бы она узнала, что черную и белую общины в США стравливают именно русские, она бы, по ее словам, этому не удивилась. Однако данная тема не получает в Штатах широкой поддержки, добавила она.

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Комментируя в интервью «Комсомольской правде» эти заявления Сьюзан Райс, Алексей Пушков указал на то, что данная тема не получат в США широкой огласки, частично, благодаря ее абсурдности, а частично потому, что нет никаких подтверждений «российского следа».

«Прежде всего потому, что все прекрасно понимают: этот протест вообще никак не связан с Россией. Не Россия завозила черных рабов в Америку. Не Россия эксплуатировала их на плантациях. И не русские руководят американской полицией, которая расстреливает ни в чем не виноватых чернокожих подростков», — добавил сенатор.

Но в США, по словам Пушкова, все равно уже начинают раздаваться голоса о том, что это русские через социальные сети предпринимают попытки дезинформировать американское общество, посеять в нем недоверие к тому, как местные власти действовали в условиях эпидемии коронавируса.

«Но при чем здесь русские? Факты налицо: США проиграли войну с COVID-19. Более 116 тысяч умерших, более 2 млн зараженных — разве это не провал? А тут еще и расовый бунт, который нанес огромный удар по образу и авторитету США во всем мире», — напомнил политик.

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Все попытки свалить американские беды на происки России, по его словам, очень характерны для Соединенных Штатов в последнее время. На русских же пытаются переложить вину за то, что Штаты неспособны удержаться на позиции мирового лидера.

«Но не мы их сваливаем с пьедестала, как протестующие в США сваливают памятники Христофору Колумбу. Они сами теряют эту роль», — заключил Алексей Пушков.

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Автор: Александр Люблинский
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