Суд Москвы опроверг публикации СМИ о нескольких гражданствах Лебедева

Московский суд вынес решение по делу о материалах СМИ, которые сообщили о том, что вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев якобы "имеет гражданство в нескольких странах".

Лебедев подтвердил информацию на свой странице в социальной сети Facebook, напомнив, что он всегда открыт к диалогу и готов сотрудничать со журналистами, но фейковые публикации могли нанести урон его деловой карьере, а также повлечь за собой проблемы.

"Для депутата Госдумы сокрытие подобной информации —преступление", - написал он в своем Facebook.

Депутат отнес подобные статьи к разряду вбросов и провокаций, подав заявление в суд. Там представили изданий не смогли подтвердить информацию, теперь им предстоит написать опровержение. Эксперт отметил, что если ситуация повторится, — он будет вынужден обратиться в Роскомнадзор.