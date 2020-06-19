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17:21   19 Июня 2020
Армия

Минобороны проводит в онлайн-режиме набор в военные академии

Минобороны проводит в онлайн-режиме набор в военные академии

Набор учащихся будет осуществляться с помощью систем видео-коференцсвязи, заявили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Причиной перехода на удаленный формат стала сложная эпидемиологическая обстановка. Успешно прошедшие слушатели участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузах Минобороны России, передает "Парламентская газета".

Кандидатов оценивают с помощью индивидуальных методик. Материалы разработаны с учетом специфики и направления подготовки специалистов. В общей сложности отбор пройдут более полтора тысячи офицеров. Обучение начнется с 1 сентября 2020 года.

Прием абитуриентов также пройдут в новом онлайн-формате. В места проживания курсантов будут приезжать комиссии или специальные выездные группы.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #вузы #мо #обучение

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