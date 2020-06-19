Адвокат Бинецкий: посты в соцсетях не смогут смягчить приговор Ефремову

Факты по делу Ефремова не требуют доказательств: есть пьяный водитель, есть труп, и есть закон, определяющий последствия. Информационная компания в соцсетях и сочувствие от звезд не смогут изменить ход следствия, рассказал адвокат Алексей Бинецкий.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса выражают свое сочувствие и требуют "прекратить травлю" актера Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП, а вследствие этого смерти 57-летнего курьера. Среди них танцор балета Николай Цискаридзе, певица Диана Арбенина, актер Александр Домогаров и другие, однако просьбы "не усугублять" плачевное положение актера не повлияют на суд, уверен Бинецкий.

Ефремов нарушил закон как высшую степень морали, никто не сможет этого отрицать, и компания по сочувствию от селебрити не имеет значения для следствия. В алкогольном опьянении актер попал в аварию, в результате которой погиб человек – факт очевидный, а такие вещи как оценка психиатрического здоровья актера и техническое состояние машины Ефремова могут быть не учтены судом, так как главный документ – заключение о смерти, рассказал адвокат в беседе с "Nation News".