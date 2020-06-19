Киев затянул с выполнением Минских соглашений, а санкции продлили против России

Страны Евросоюза на онлайн-саммите одобрили продление экономических санкций против России из-за неисполнения минских договоренностей. Эксперты полагают, что подобная финансовая блокада со стороны Европы выгодна Киеву, который не спешит урегулировать конфликт в Донбассе.

«Украина, по факту, не исполняет минские договоренности, а если и исполняет, то лишь некоторые незначительные пункта, так сказать, "для галочки". Если Евросоюз отменит санкции, это будет означать, что они принимают правоту России в этом вопросе и подставляют Украину, а они этого делать не будут», — объяснил политолог, общественный деятель Иван Аркатов.

«Политика Сегодня» писала, что, продлевая санкции, страны ЕС хотят показать заокеанским партнерам свою самостоятельность в принятии глобальных геополитических решений. В этом им помогает Киев, который неоднократно отказывался вести переговоры о мире с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Представитель ЛНР Родион Мирошник ранее заявлял, что украинские власти пытаются урегулировать ситуацию на востоке страны не достижением договоренностей, а уходом от диалога. Киев намеренно выдвигает неприемлемые условия, чтобы сорвать переговоры и при этом не выглядеть виновником в саботаже Минских соглашений.

Член Экспертного совета ЭИСИ, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев напомнил, что за решением ЕС стоят США, которые продолжают гибридную войну против РФ.

«Эта гибридная война касается и экономических, и политических ограничений, и много чего другого. Выход из этой ситуации очень простой: когда Америка, как сверхдержава, перестанет существовать — а это произойдет уже максимум лет через десять — тогда и все возможные санкции исчезнут. Потому что свои правила она диктует в том числе и Европе», — заверил эксперт.

Саммит Евросоюза одобрил продление антироссийских санкций на полгода после 31 июля.

Экономические ограничения были введены в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к РФ. Снятие санкций Брюссель связывает с выполнением Минских соглашений, которые должны урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины. Москва не раз заявляла, что ответственной стороной является Киев.