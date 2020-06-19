Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
17:41   19 Июня 2020
Весь мир

Киев затянул с выполнением Минских соглашений, а санкции продлили против России

Киев затянул с выполнением Минских соглашений, а санкции продлили против России

Страны Евросоюза на онлайн-саммите одобрили продление экономических санкций против России из-за неисполнения минских договоренностей. Эксперты полагают, что подобная финансовая блокада со стороны Европы выгодна Киеву, который не спешит урегулировать конфликт в Донбассе.

«Украина, по факту, не исполняет минские договоренности, а если и исполняет, то лишь некоторые незначительные пункта, так сказать, "для галочки". Если Евросоюз отменит санкции, это будет означать, что они принимают правоту России в этом вопросе и подставляют Украину, а они этого делать не будут», — объяснил политолог, общественный деятель Иван Аркатов.

«Политика Сегодня» писала, что, продлевая санкции, страны ЕС хотят показать заокеанским партнерам свою самостоятельность в принятии глобальных геополитических решений. В этом им помогает Киев, который неоднократно отказывался вести переговоры о мире с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Представитель ЛНР Родион Мирошник ранее заявлял, что украинские власти пытаются урегулировать ситуацию на востоке страны не достижением договоренностей, а уходом от диалога. Киев намеренно выдвигает неприемлемые условия, чтобы сорвать переговоры и при этом не выглядеть виновником в саботаже Минских соглашений.

Киев затянул, ЕС продлил санкции против России

Член Экспертного совета ЭИСИ, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев напомнил, что за решением ЕС стоят США, которые продолжают гибридную войну против РФ.

«Эта гибридная война касается и экономических, и политических ограничений, и много чего другого. Выход из этой ситуации очень простой: когда Америка, как сверхдержава, перестанет существовать — а это произойдет уже максимум лет через десять — тогда и все возможные санкции исчезнут. Потому что свои правила она диктует в том числе и Европе», — заверил эксперт.

Саммит Евросоюза одобрил продление антироссийских санкций на полгода после 31 июля.

Экономические ограничения были введены в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к РФ. Снятие санкций Брюссель связывает с выполнением Минских соглашений, которые должны урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины. Москва не раз заявляла, что ответственной стороной является Киев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #евросоюз #донбасс #украина #экономика #санкции #минские соглашения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...