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17:11   19 Июня 2020
Общество

Бессараб: поправка в Конституцию об индексации пенсий жизненно необходима

Бессараб: поправка в Конституцию об индексации пенсий жизненно необходима

Поправка в российскую Конституцию, в рамках которой предполагается ежегодная индексация пенсий, жизненно необходима гражданам страны. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Изменения в Основном законе страны, за которые будут голосовать россияне, затрагивает все государственно важные сферы. Поправки социально ориентированы и направлены на улучшение качества жизни населения. Речь идет, в том числе, о ежегодной индексации пенсий и других выплат.

Ежегодная индексация пенсий, отметила Бессараб в беседе с iReactor, обезопасит российских граждан. Данная поправка в Конституцию "жизненно необходима". Парламентарий отметила, что на сегодняшний день Правительство России выполняет свои обещания и увеличивает пенсионные выплаты раз в год в среднем на тысячу рублей. Не исключено, что к 2024 году средняя пенсия в стране будет составлять 20 000 рублей, подытожила собеседник издания.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны завершится 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #индексация пенсий

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