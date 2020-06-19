Путин сообщил, что потери России в борьбе с пандемией коронавируса минимальны

Россия достойно справляется с угрозой пандемии COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с представителями различных отраслей экономики.

Глава государства отметил совместные усилия общества, системы здравоохранения, а также жизненно важных отраслей российской экономики, которая продемонстрировала способность быстро адаптироваться к вызовам.

За последние сутки в России выявлено 7972 случая коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 569 063 жителей.