Пашинян не сможет принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве

Глава правительства Армении Никол Пашинян не сможет посетить столицу РФ и принять участие в предстоящем параде Победы. Об этом сообщает пресс-служба политика.

По словам самого премьера, он очень сожалеет, что не сможет посетить Москву и увидеть парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Причиной такого решения является обстановка на фоне COVID-19.

Как стало известно ранее, медики выявили новый тип коронавируса у Пашиняна. Однако политик все равно обещал посетить столицу России, если будет хорошо себя чувствовать.