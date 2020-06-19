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17:04   19 Июня 2020
Политика

Пашинян не сможет принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве

Пашинян не сможет принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве

Глава правительства Армении Никол Пашинян не сможет посетить столицу РФ и принять участие в предстоящем параде Победы. Об этом сообщает пресс-служба политика.

По словам самого премьера, он очень сожалеет, что не сможет посетить Москву и увидеть парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Причиной такого решения является обстановка на фоне COVID-19.

Как стало известно ранее, медики выявили новый тип коронавируса у Пашиняна. Однако политик все равно обещал посетить столицу России, если будет хорошо себя чувствовать.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #парад победы #пашинян #коронавирус

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