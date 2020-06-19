Климкин включил в «кодекс украинца» три пункта по возврату Крыма и Донбасса

Граждане Украины должны сделать своей национальной идеей, своеобразным «кодексом украинца», вопросы возвращения Крыма и Донбасса, даже, если из-за этого чем-то придется пожертвовать.

С таким заявлением в пятницу выступил бывший глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин, слова которого приводит интернет-канал «Обозреватель».

По словам экс-министра, необходимо сделать так, чтобы перешедший в состав РФ крымский полуостров стал для Москвы «проблемой», и затем уже готовить его «возвращение» в состав Украины.

«На самом деле для возвращения Крыма нужны три фундаментальные вещи. Одно – что для каждого украинца Крым и Донбасс, но в данном случае Крым, должны быть национальной идеей – возвращение. Даже с точки зрения того, что для нас это что-то стоит», — подчеркнул Климкин.

Во-вторых, по его словам, необходима четкая стратегия, частью которой станет превращение полуострова во внутриполитическую и внешнеполитическую проблему для России. Ну а в-третьих, должно быть, конечно, желание все это делать, добавил бывший министр.

«К этим изменениям мы должны быть готовы. Я всегда говорю, а что, если мы победим, что, если завтра, чисто теоретически, Путин принимает решение: «Донбасс забирайте, санкции меня достали, не могу жить, мне нужно что-то продать внутри России», — заявил Климкин в заключение. — Представьте себе, есть ли у нас понятная стратегия и способность это делать. Относительно Крыма то же самое».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации весной 2014 года по результатам проведенного там всенародного референдума. Киев, однако, за прошедшие годы не смирился с потерей полуострова и продолжает считать его украинской территорией, временно неподконтрольной властям страны.