Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

 Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

 Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
13:20   19 Июня 2020
Экономика

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Программа восстановления экономики России после пандемии коронавируса учитывает необходимость поддерживать отечественные компании. Решение о плавном снятии ограничений оценил эксперт в сфере политэкономии Василий Колташов.

Правительство России зафиксировало стабилизацию обстановки вокруг коронавируса на территории страны. Властям и обществу удалось избежать резкого роста числа выявленных случаев COVID-19, что позволяет говорить о постепенном снятии ограничений. Восстановление будет производиться поэтапно, с учетом мер безопасности. Это позволит не допустить китайского сценария с появлением новых очагов коронавируса.

Перезапуск экономики России после мирового кризиса также будет производиться с оглядкой на отечественного производителя. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность снижать объемы импорта в госзакупках. Данный протекционизм оправдан, сообщил Колташов ФБА "Экономика сегодня". Поддержка российских компаний позволит им быстрее восстановиться и увеличить свою конкурентноспособность для дальнейшей работы не внешнем рынке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #импорт #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...