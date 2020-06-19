Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Программа восстановления экономики России после пандемии коронавируса учитывает необходимость поддерживать отечественные компании. Решение о плавном снятии ограничений оценил эксперт в сфере политэкономии Василий Колташов.

Правительство России зафиксировало стабилизацию обстановки вокруг коронавируса на территории страны. Властям и обществу удалось избежать резкого роста числа выявленных случаев COVID-19, что позволяет говорить о постепенном снятии ограничений. Восстановление будет производиться поэтапно, с учетом мер безопасности. Это позволит не допустить китайского сценария с появлением новых очагов коронавируса.

Перезапуск экономики России после мирового кризиса также будет производиться с оглядкой на отечественного производителя. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность снижать объемы импорта в госзакупках. Данный протекционизм оправдан, сообщил Колташов ФБА "Экономика сегодня". Поддержка российских компаний позволит им быстрее восстановиться и увеличить свою конкурентноспособность для дальнейшей работы не внешнем рынке.