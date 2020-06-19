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13:08   19 Июня 2020
Политика

Железняк: Путин встал на защиту исторической правды в статье о Второй мировой войне

Железняк: Путин встал на защиту исторической правды в статье о Второй мировой войне

Статья президента РФ Владимира Путина показывает, что Россия будет отстаивать историческую правду на всех международных площадках, утверждает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Российский лидер написал статью "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" для американского журнала National Interest​​​. В статье глава государства говорит не только о подвиге советских солдат, но и том, что попытки ревизии итогов мировой войны со стороны Запада угрожают развитию мира.

Железняк считает, что слова Путина станут важным уроком для зарубежных граждан, а иностранные лидеры, вероятно, задумаются о своей политике, пишет РИА Новости. Президент России встал на защиту исторической правды, подчеркивает депутат. Также российский лидер показал, что Российская Федерация не приемлет агрессии, открыта к диалогу, уважает чужой суверенитет и не позволит другим странам вмешиваться во внутренние дела РФ.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. В поправках к Основному закону страны предлагают закрепить положение о ежегодной индексации пенсий, защиту прав трудящихся и многое другое.

"Царьград" писал, что президент России снова попал на первые полосы мировых СМИ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #железняк

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