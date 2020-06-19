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12:55   19 Июня 2020
Экономика

Отрасли водных и железнодорожных перевозок признаны пострадавшими от коронавируса

Отрасли водных и железнодорожных перевозок признаны пострадавшими от коронавируса

Решение о включении отраслей перевозок пассажиров водным и железнодорожным транспортом было принято правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики РФ.

Кабмин может выпустить постановление о включении отраслей водных и железнодорожных перевозок в перечень пострадавших до конца текущей недели, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Минтранс подтвердил решение комиссии, отметив, что вопросом занимается Минэкономразвития.

Убытки компаний по водным и железнодорожным перевозкам во время коронавируса составили более 5 млрд рублей. Пандемия практически заморозила деятельность этих отраслей. Решение об их включении в перечень пострадавших согласовали Минтранс, Минфин и Минэкономразвития.

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Автор: Илья Романович
#минэкономразвития #транспорт #жд

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