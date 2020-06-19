Покаяться и не препятствовать...

Год назад в России ужесточили наказание за ДТП, совершенное в пьяном виде: максимальный срок увеличили почти в два раза. Теперь, если в аварии из-за нетрезвого водителя погиб один человек, виновнику грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, если жертв было несколько — до 15 лет. Впрочем, судя по статистке, любителей сесть за руль под градусом перспектива сурового наказания не сильно напугала — их число растет.

По данным, которые озвучил замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майор Александр Быков, с начала 2020 года произошло более 4,5 тысячи аварий с участием нетрезвых водителей, погибли почти тысяча человек, более шести тысяч получили травмы. С января по май более 240 тысяч автомобилистов управляли машиной в пьяном виде, из них свыше 27 тысяч — сели за руль в таком виде повторно.

Еще большим ужесточением наказаний проблему пьянства за рулем не решить, рассказал в беседе с «Политикой Сегодня» автоюрист Дмитрий Сухарев.

«Наказание, на мой взгляд, по этой статье достаточное. Ужесточать не следует. Если бы у нас исполняли закон надлежащем образом, тогда можно было бы назначать больший срок», — сказал юрист.

Из-за мягких наказаний уровень смертности в ДТП в России составляет 18 человек на 100 тысяч населения. Это в разы выше, чем в Германии, Норвегии, Японии или Франции.

Замглавы Общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Александр Холодов считает, что корень проблемы — гораздо глубже.

«У нас на самом деле проблема не столько в пьянстве за рулем, а в том, что у нас общество пьет. Надо бороться с общей алкоголизацией россиян. Тот же Ефремов (актер Михаил Ефремов в пьяном виде врезался в небольшой фургон в центре Москвы, погиб водитель грузовика — прим.ред.) бухал постоянно. А то, что он в этот момент за рулем оказался, это уже не первый инцидент. И в Пулково его увозили на освидетельствование, от которого он отказался, был в нетрезвом состоянии. Поэтому нужно бороться с общей причиной», — категоричен Холодов.

Ефремов, как показала экспертиза, сел за руль внедорожника, выпив не меньше бутылки водки. В крови актера нашли также наркотики. Вечером 8 июня на Смоленской площади он вылетел на встречную полосу и врезался в фургон LADA. Водитель грузовика — 57-летний Сергей Захаров — скончался в больнице. Актер — под домашним арестом и под сочувствующими комментариями от коллег и почитателей его резких и критических высказываний. Защитники актера оправдывают его вину алкогольной зависимостью и бездействием родственников, которые не настояли на лечении.

Автоюрист Дмитрий Славнов уже в избранной для артиста мере пресечения видит несправедливость.

«А давайте пофантазируем. Что было бы, если на месте Ефремова оказался водитель этого "каблучка"? В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он вылетел бы на полосу встречного движения и задавил бы бедного Ефремова? Его затаскали бы, всю семью затравили бы уже давно. Ему бы дали две-три высших меры наказания по этой статье. Ни под какой домашний арест его не отпустили бы. Ему дали бы все "по вышке". Но чем один человек отличается от другого? Ничем. У обоих руки-ноги есть, голова одна. Только один где-то сыграл какую-то хорошую роль. А этот — бедный курьер», — эмоционально высказался Славнов.

По его словам, в действующем законодательстве существуют лазейки, которые позволяют определенным гражданам чувствовать себя избранными.

«Мы с коллегами даже делали ставки. И инспекторы говорили нам: вы что, он от семи лет получит, у нас правосудие, у нас статья 264-я часть 4-я — от пяти до 12 лет. Мы (юристы) говорили, что, дай бог, он получит пять. И половину срока он выйдет по УДО. А сейчас уже говорят о том, что он будет на условном! Ну как так может быть? Ну вы что, ну как так? Он убил человека! <...>Пока у нас в стране будут двойные стандарты, а двойные стандарты прописаны во всем уголовном кодексе: штраф или условное наказание, или арест, или.. Знаете, все эти "или"», — возмутился юрист и призвал к справедливому суду по закону.

Истинный христианин, который искренне раскаивается в содеянном, не будет искать себе смягчения наказания, рассказал «Политике Сегодня» настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Максим (Козлов). По словам священника, смерть человека по вине нетрезвого водителя церковь считает невольным убийством.

«Ясно, что если человек стал невольным убийцей, то вся его последующая жизнь должна быть исправлением, по отношению к тому, что совершено. Первое — это готовность принять наказание, которое по гражданскому закону ему полагается. С терпением, осознанием своей вины и пониманием, что это ему же во благо. Лучше быть наказанным здесь, чем быть наказанным в вечности. То есть не предпринимать никаких усилий, прямых или косвенных по смягчению наказания за совершенное им преступление», — рассказал отец-настоятель.

Также человек должен сделать все возможное, чтобы помочь родственникам погибшего — как в моральном, так и в материальном смыслах.