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12:51   19 Июня 2020
Политика

Песков подтвердил присутствие Лукашенко на параде Победы в Москве

Песков подтвердил присутствие Лукашенко на параде Победы в Москве

Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетит в столицу РФ на парад Победы, который пройдет 24 июня на Красной площади. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что главы некоторых государств еще не дали окончательного ответа относительно присутствия на параде Победы. Александр Лукашенко же в Москву прилетит. Заявление посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцев подтвердил Песков, который заметил, что тут даже не нужно что-либо дополнительно комментировать.

Парады Победы начнутся в Москве и других российских городах 24 июня в 10 часов по местному времени. Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Яна Либерман
#москва #лукашенко #красная площадь #парад победы

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