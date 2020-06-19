Песков подтвердил присутствие Лукашенко на параде Победы в Москве

Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетит в столицу РФ на парад Победы, который пройдет 24 июня на Красной площади. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что главы некоторых государств еще не дали окончательного ответа относительно присутствия на параде Победы. Александр Лукашенко же в Москву прилетит. Заявление посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцев подтвердил Песков, который заметил, что тут даже не нужно что-либо дополнительно комментировать.

Парады Победы начнутся в Москве и других российских городах 24 июня в 10 часов по местному времени. Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.