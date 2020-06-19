Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

В середине мая 2020 года президент России Владимир Путин заявил о создании Национальной базы генетической информации. Уже в июне стал известен первый срок отчета по проекту — 1 октября. «Политика Сегодня» обсудила новую систему хранения с министерством науки и высшего образования.

Кто ответственен?

Создание и обеспечение функционирования новой базы легло на плечи кабмина и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Они же займутся разработкой форматов хранения, передачи данных, поисковых программ и других программных средств.

Как подчеркнули в министерстве, создание подобных проектов предусмотрено Федеральной научно-технической программой развития генетических технологий на 2019 — 2027 годы. Подразумевается, что биоинформационные и генетические базы данных снизят технологическую зависимость России.

А кто работать будет?

Под национальную базу соберут рабочую группу, в которую войдут заинтересованные органы исполнительной власти федерального уровня, а также эксперты и ученые в области генетики и биоинформационного анализа. Созданием рабгруппы занимается «Курчатовский институт» и Минобрнауки.

И сколько стоит?

На данный момент точной стоимости задумки нет. Ее определят в соответствии с приказом «Об организации процессов жизненного цикла информационных систем в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации». Сперва необходимо дождаться решения, какие основные требования и задачи будут стоять перед генетической базой, а это дело рабочей группы. Пока доподлинно известно, что деньги возьмут из федерального бюджета.

Что же будет в этой базе?

Планируется, что в нацбазе соберут генетические данные о различных объектах исследований — от микроорганизмов до человека. Ее состав определят эксперты, констатировали в ведомстве.

Справка:

Создание Национальной базы генетической информации отнюдь не первостепенная задача. Вместе с ее созданием Путин распорядился и о «школьной генетике» — суть во взращивании нового поколения генетиков, которое будет начинаться со школы. Также президент поручил обеспечить создание отечественного научного оборудования, которое позволит проводить исследования мирового уровня.