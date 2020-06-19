Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
В середине мая 2020 года президент России Владимир Путин заявил о создании Национальной базы генетической информации. Уже в июне стал известен первый срок отчета по проекту — 1 октября. «Политика Сегодня» обсудила новую систему хранения с министерством науки и высшего образования.
Кто ответственен?
Создание и обеспечение функционирования новой базы легло на плечи кабмина и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Они же займутся разработкой форматов хранения, передачи данных, поисковых программ и других программных средств.
Как подчеркнули в министерстве, создание подобных проектов предусмотрено Федеральной научно-технической программой развития генетических технологий на 2019 — 2027 годы. Подразумевается, что биоинформационные и генетические базы данных снизят технологическую зависимость России.
А кто работать будет?
Под национальную базу соберут рабочую группу, в которую войдут заинтересованные органы исполнительной власти федерального уровня, а также эксперты и ученые в области генетики и биоинформационного анализа. Созданием рабгруппы занимается «Курчатовский институт» и Минобрнауки.
И сколько стоит?
На данный момент точной стоимости задумки нет. Ее определят в соответствии с приказом «Об организации процессов жизненного цикла информационных систем в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации». Сперва необходимо дождаться решения, какие основные требования и задачи будут стоять перед генетической базой, а это дело рабочей группы. Пока доподлинно известно, что деньги возьмут из федерального бюджета.
Что же будет в этой базе?
Планируется, что в нацбазе соберут генетические данные о различных объектах исследований — от микроорганизмов до человека. Ее состав определят эксперты, констатировали в ведомстве.
Справка:
Создание Национальной базы генетической информации отнюдь не первостепенная задача. Вместе с ее созданием Путин распорядился и о «школьной генетике» — суть во взращивании нового поколения генетиков, которое будет начинаться со школы. Также президент поручил обеспечить создание отечественного научного оборудования, которое позволит проводить исследования мирового уровня.
«Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных — чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты», — пояснил тогда Владимир Владимирович.