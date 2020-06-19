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12:47   19 Июня 2020
Россия

Путин проведет совещание по ЧП в Норильске

Путин проведет совещание по ЧП в Норильске

Президент РФ Владимир Путин готовится к проведению совещания, темой которого станет ликвидация последствий ЧП в Норильске, где в конце мая произошел разлив топлива из резервуара ТЭЦ. По этому факту ранее было возбуждено несколько уголовных дел.

Ход ликвидации последствий крупного разлива топлива в Норильске обсудят на специальном совещании. Его проведет президент РФ Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Совещание в онлайн-формате состоится в пятницу, 19 июня. В его ходе глава государства заслушает доклады ответственных за ликвидацию ЧП лиц. Этот процесс Путин держит под личным контролем.

Более 20 тыс. тонн дизтоплива разлилось из прохудившегося резервуара ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края еще 29 мая. Опасная жидкость попала в почву и загрязнила реку Амбарную. Глава "Норильского никеля", "дочке" которого принадлежит ТЭЦ-3, Владимир Потанин оценил работы по восстановлению экосистемы в 10 млрд. рублей. По факту ЧП завели несколько уголовных дел.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #совещание #норильск

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