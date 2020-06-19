Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

 Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

 Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
12:43   19 Июня 2020
Происшествия

Разыскиваемого Интерполом убийцу из Украины задержали в Москве

Разыскиваемого Интерполом убийцу из Украины задержали в Москве

В Москве задержали гражданина Украины, который подозревается в совершении убийства.

Сотрудники столичного МВД совместно с коллегами из Интерпола задержали мужчину, который приехал в Россию из Украины. В настоящее время украинец находится под арестом.

Интерпол Петербурга задержал мужчину, который находился в международном розыске. Задержанный является гражданином Украины, он разыскивался украинскими правоохранительными органами из-за подозрения в убийстве и угоне автомобиля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#москва #украина #интерпол #убийца

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...