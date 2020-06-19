Разыскиваемого Интерполом убийцу из Украины задержали в Москве

В Москве задержали гражданина Украины, который подозревается в совершении убийства.

Сотрудники столичного МВД совместно с коллегами из Интерпола задержали мужчину, который приехал в Россию из Украины. В настоящее время украинец находится под арестом.

Интерпол Петербурга задержал мужчину, который находился в международном розыске. Задержанный является гражданином Украины, он разыскивался украинскими правоохранительными органами из-за подозрения в убийстве и угоне автомобиля.