Эксперты назвали варианты безопасных инвестиций для пенсионеров

Советы российским пенсионерам, как приумножить сбережения и не стать жертвами мошенничества, дали эксперты в области финансовой грамотности.

Консультант проекта "Вашифинансы.рф" Алексей Родин отметил, что главным индикатором обмана являются обещания о гарантиях высокой прибыли при минимальных рисках.

Замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Евгения Лазарева рекомендует обращаться в банки, где защищенность системой страхования вкладов гарантирует сохранность средств. Можно обратить внимание на фондовый рынок, открыв счет у брокера из первой десятки на сайте Мосбиржи. Самые надежные инструменты в России — облигации Минфина. Хорошие возможности есть и в программах страховых компаний, но они должны быть крупными и иметь рейтинг не ниже "А".

Наконец, много людей пенсионного и предпенсионного возраста сейчас открывают небольшие кафе, кондитерские, парикмахерские или находят себя в качестве самозанятых. Это приносит небольшой, но стабильный дополнительный доход, цитирует экспертов "ФедералПресс".