Банк России может снизить ключевую ставку до 5%

Аналитики крупнейших российских банков ожидают, что на заседании 19 июня Центробанк снизит ключевую ставку до 5%.

Участники рынка предполагают, что ключевая ставка будет снижаться на протяжении всего года до 4%. Аналитики отмечают, что сейчас банковские вклады находятся на исторически низком уровне, а уровень ключевой ставки отразится на их привлекательности. В частности, снижение может вызвать отток средств с депозитов россиян, так как во время пандемии у населения снизились доходы.

Центробанк ранее допустил, что на ближайших заседаниях совета ключевая ставка может быть снижена на 100 базисных пунктов, передают "Известия".