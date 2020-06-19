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12:42   19 Июня 2020
Экономика

Банк России может снизить ключевую ставку до 5%

Банк России может снизить ключевую ставку до 5%

Аналитики крупнейших российских банков ожидают, что на заседании 19 июня Центробанк снизит ключевую ставку до 5%.

Участники рынка предполагают, что ключевая ставка будет снижаться на протяжении всего года до 4%. Аналитики отмечают, что сейчас банковские вклады находятся на исторически низком уровне, а уровень ключевой ставки отразится на их привлекательности. В частности, снижение может вызвать отток средств с депозитов россиян, так как во время пандемии у населения снизились доходы.

Центробанк ранее допустил, что на ближайших заседаниях совета ключевая ставка может быть снижена на 100 базисных пунктов, передают "Известия".

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Автор: Юлия Яковлева
#банк #центробанк #ключевая ставка #депозит

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