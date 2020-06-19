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12:43   19 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Депутат Шеремет предостерег Киев от добычи газа у берегов Крыма

Депутат Шеремет предостерег Киев от добычи газа у берегов Крыма

Россия воспримет как акт агрессии со стороны Украины любые ее необдуманные действия вблизи крымского побережья, в том числе попытки несанкционированной добычи углеводородов рядом с полуостровом.

Об этом в пятницу предупредил депутат Государственной думы от республики Крым Михаил Шеремет, слова которого приводит издание «Лента.ру».

По словам парламентария, Украине, если она хочет добывать в Черном море природный газ, необходимо согласовать этот вопрос с Москвой, а также осуществить демаркацию границ.

«Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии», — подчеркнул Шеремет.

Он также уточнил, что согласовывать эту проблему необходимо на уровне внешнеполитических ведомств, с учетом изменившегося статуса Крымского полуострова и соответственно изменившихся морских границ между Россией и Украиной.

Депутат Шеремет предостерег Киев от добычи газа у берегов Крыма

Таким образом крымский парламентарий ответил на заявление исполнительного директора компании «Нафтогаз» Отто Ватерландера о том, что до 2014 года Украина уже добывала газ и нефть на шельфе Черного моря, но прекратила это делать после того, как Крым перешел в состав России. Теперь же, по словам топ-менеджера, Киев планирует возобновить попытки добычи ресурсов вблизи полуострова. Но точные сроки предполагаемого начала работ по добыче углеводородов в Черном море Ватерландер не назвал.

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Автор: Александр Люблинский
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