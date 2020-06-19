Суд оштрафовал "Эхо Москвы" на 260 тыс. рублей за распространение фейка о COVID-19

Мировой суд Москвы на Арбате вынес решение по делу радиостанции "Эхо Москвы". Он обязал выплатить штраф в размере 260 тысяч за опубликованный материал о коронавирусной инфекции, не имеющий под собой реальных фактов.

Информация о штрафах поступила в соответствии с протоколами заседаний от 5 и 15 июня текущего года. В них сказано, что редакция сообщила своим слушателям неверную информацию и нарушила ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ "Распространение в средствах массовой информации, создавшую угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан", сообщает ТАСС.

Первый суд признал "Эхо Москвы" виновным в административном правонарушении и обязал выплатить штраф на сумму в 200 тысяч рублей, а второе заседание по аналогичной ситуации назначило штраф в 60 тысяч.

Ранее издание Nation News опубликовало материал о том, как так называемые либеральные СМИ предоставляют своим читателям фейковую информацию о COVID-19. Среди них отметились такие издания как "Открытые медиа", принадлежавшие беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, а также вышеуказанное "Эхо Москвы".