Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

 Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

Зеленский потребовал полноправного членства в ЕС для Украины

 Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
12:14   19 Июня 2020
Происшествия

Сотрудника Tele2 уличили в торговле данными клиентов и изготовлении порнографии

Сотрудника Tele2 уличили в торговле данными клиентов и изготовлении порнографии

Сотрудник компании Tele2 попался на торговле данными, которые принадлежат клиентам сотового оператора. Юноша занимался продажей информации о разговорах москвичей, передавая злоумышленникам детализацию их звонков.

Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, который подозревается в нарушении тайны переписки и изготовлении порнографических материалов.

Следствие пришло к выводу, что молодой человек получал дополнительный доход за счет поставок злоумышленникам личных данных абонентов сети Tele2, к которым он имел доступ. В настоящее время проводятся все необходимые действия на установление всех обстоятельств этого дела.

ФАН пишет, что большая часть информационного потока сейчас идет через сотрудников мобильных операторов. Речь идет об относительно безобидных выгрузках данных по звонкам, но зачастую продавцы -консультанты могут изготовить и дубликат SIM-карты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#расследование #база данных #tele2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...