Сотрудника Tele2 уличили в торговле данными клиентов и изготовлении порнографии

Сотрудник компании Tele2 попался на торговле данными, которые принадлежат клиентам сотового оператора. Юноша занимался продажей информации о разговорах москвичей, передавая злоумышленникам детализацию их звонков.

Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, который подозревается в нарушении тайны переписки и изготовлении порнографических материалов.

Следствие пришло к выводу, что молодой человек получал дополнительный доход за счет поставок злоумышленникам личных данных абонентов сети Tele2, к которым он имел доступ. В настоящее время проводятся все необходимые действия на установление всех обстоятельств этого дела.

ФАН пишет, что большая часть информационного потока сейчас идет через сотрудников мобильных операторов. Речь идет об относительно безобидных выгрузках данных по звонкам, но зачастую продавцы -консультанты могут изготовить и дубликат SIM-карты.