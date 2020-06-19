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12:12   19 Июня 2020
Экономика

Спрос на рынке новостроек в Москве снизился в мае

Спрос на рынке новостроек в Москве снизился в мае

В течение мая и апреля на рынке жилья в Москве наблюдается снижение спроса. Так, в мае 2020 года зафиксировано падение в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, согласно данным Росреестра.

В апреле 2020-го количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) составило 3,8 тысячи. В мае показатель упал на 20% и составил 3 тысячи сделок, что меньше мая 2020 года на 59%.

Число сделок по приобретению нежилых помещений в мае этого года составило 846, что на 32% ниже апреля этого года и на 54% ниже годового показателя в целом, сообщает РБК.

По данным Росреестра, с января по май 2020 года в Москве было заключено 33,3 тысячи договоров долевого участия в жилом и нежилом фонде. Этот показатель на 25 тысяч ниже аналогичного периода 2019 года, когда ДДУ заключили 44,8 тысячи договоров.

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Автор: Илья Романович
#квартира #новостройка #росреестр

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