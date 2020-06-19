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12:09   19 Июня 2020
Политика

Малькевич: YouTube начал удалять видео с разоблачением фейков о России

Малькевич: YouTube начал удалять видео с разоблачением фейков о России

Видеосервис YouTube удалил видео с разоблачением фейков о РФ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В своем телеграм-канале "Media Малькевич" он пишет, что разоблачающие ролики заблокированы на YouTube за "недопустимый контент". Малькевич вел проект "Фейкам нет", и он не раз рассказывал, как YouTube блокирует по неизвестным причинам любые неугодные видеоролики.

Вот и проект Малькевича "попал" под вседозволенность западного ресурса, который зачастую безосновательно удаляет контент. Теперь YouTube начал удалять видео с разоблачением фейков о России, резюмировал Малькевич.

"Царьград" писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей.

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Автор: Василий Пименов
#россия #youtube

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