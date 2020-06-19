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11:54   19 Июня 2020
Общество

Исследование на иммунитет россиян к COVID-19 проведут в 22 регионах

Исследование на иммунитет россиян к COVID-19 проведут в 22 регионах

Жителей 22 субъектов РФ проверят на иммунитет к коронавирусу. Первый этап исследования пройдет в июне. В него будут включены методом случайной выборки взрослые граждане и дети в возрасте от 1 года и до 17 лет.

Исследование проведут с участием врачей и медработников, территориальных организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, местных органов управления.

Россиян, проживающих в 22 регионах страны, будут массово тестировать при помощи иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного анализа (ИФА). Он подразумевает забор крови из вены. При последующем анализе будет выявлено наличие иммунного ответа к коронавирусу.

Исследователи считают данные мероприятия необходимыми, поскольку это позволит оценить эпидемиологическую ситуацию в стране и рассчитать прогнозы развития вспышки болезни. Также массовое тестирование необходимо для планирования мер по борьбе с коронавирусом.

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Автор: Яна Либерман
#россия #иммунитет #коронавирус #COVID-19

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