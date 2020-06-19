Депутат Марченко дополнил «антипровокационный список» Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сформировать «антипровокационный список», в который войдут блогер Алексей Навальный, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и прочие сторонники антироссийской позиции. Депутат Евгений Марченко поделился с «Политикой сегодня», кем бы он дополнил перечень Милонова.

«Прежде всего, это сообщники Навального – Леонид Волков, Любовь Соболь и прочие его подопечные. Еще в списке обязательно должен быть московский муниципальный депутат Илья Яшин, весь "семейный подряд" Гудковых. И Алексей Венедиктов еще из "Эха Москвы". Вот с ними нужно, конечно, разбираться», — заявил парламентарий.

Депутат обратил внимание, что вышеуказанные личности вполне заслуживают высылки из России. Именно эту меру предложил Виталий Милонов в своей инициативе. Депутат рассказал на своей странице в Facebook, что к фигурантам «антипровокационного списка» должны применяться жесткие меры, вплоть до высылки из страны. Марченко коллегу поддержал:

«Я считаю, что идея хорошая. Это было бы правильно. Понимаете, если люди ненавидят свою родину, они должны быть лишены возможности здесь жить. Поэтому идею Милонова я поддерживаю. Либо этих оппозиционеров вообще изолировать от общества за подрывную деятельность, либо вообще их выслать».

По словам Марченко, особое внимание нужно уделить «сообщникам» Алексея Навального. В отличие от прочих представителей антироссийской пропаганды, блогер привлекает к незаконным митингам и шествиям несовершеннолетних молодых людей. Ответственность за их действия перед правоохранительными органами несут родители, выплачивая крупные штрафы.

«Как только личности из этого списка уедут за границу, нам в России сразу станет легче дышать. Станет спокойнее. Оппозиция не будет "баламутить" людей, в том числе и молодежь», — заключил народный избранник.

Виталий Милонов предложил составить «антипровокационный список» после публикации материала Муратова «Война на интерес», в которой глава «Новой газеты» заявил о необходимости РФ поддержать боевиков Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.