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11:49   19 Июня 2020
Политика

Порошенко избавился от трех уголовных дел, заведенных Генпрокуратурой Украины

Порошенко избавился от трех уголовных дел, заведенных Генпрокуратурой Украины

Генеральная прокуратура Украины закрыла три уголовных дела, в которых фигурировал бывший украинский президент Петр Порошенко.

Накануне экс-президент посетил суд в Киеве. Там ему сообщили об открытии нового дела против него из-за получения томоса об автокефалии украинской церкви.

Ранее ему выдвинули обвинения в контрабанде картин всемирно известных художников. Сам Порошенко считает, что все заведенные дела против него имеют политический подтекст и сфабрикованы противниками.

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Автор: Илья Романович
#порошенко #прокуратура #обвинения

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