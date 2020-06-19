Порошенко избавился от трех уголовных дел, заведенных Генпрокуратурой Украины

Генеральная прокуратура Украины закрыла три уголовных дела, в которых фигурировал бывший украинский президент Петр Порошенко.

Накануне экс-президент посетил суд в Киеве. Там ему сообщили об открытии нового дела против него из-за получения томоса об автокефалии украинской церкви.

Ранее ему выдвинули обвинения в контрабанде картин всемирно известных художников. Сам Порошенко считает, что все заведенные дела против него имеют политический подтекст и сфабрикованы противниками.