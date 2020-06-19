Сбербанк предоставит скидки на ипотечную ставку для субсидирования застройщиков

Новые условия позволят клиентам Сбербанка получить ипотеку по льготным условиям, снизив ставку на первые два года. Инициатива призвана поддержать россиян и застройщиков, принимающих участие в государственной программе.

Ипотечная программа субсидирования застройщиков от Сбербанка дополнена новым механизмом расчета процентной ставки, который сделает приобретение недвижимости еще более выгодным. Условия будут действовать первые два года с момента оформления документов. В это время ставка может снижаться вплоть до 1,2% годовых, сообщает РИА Новости.

Самые выгодные условия доступны семьям с детьми, которые приобретут квартиры в новостройках по льготным условиям от застройщика. Получить доступ к новым выгодным условиям смогут клиенты Сбербанка, которые используют онлайн-сервис "Электронная регистрация" для оформления заявки.