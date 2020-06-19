Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
11:45   19 Июня 2020
Экономика

Сбербанк предоставит скидки на ипотечную ставку для субсидирования застройщиков

Сбербанк предоставит скидки на ипотечную ставку для субсидирования застройщиков

Новые условия позволят клиентам Сбербанка получить ипотеку по льготным условиям, снизив ставку на первые два года. Инициатива призвана поддержать россиян и застройщиков, принимающих участие в государственной программе.

Ипотечная программа субсидирования застройщиков от Сбербанка дополнена новым механизмом расчета процентной ставки, который сделает приобретение недвижимости еще более выгодным. Условия будут действовать первые два года с момента оформления документов. В это время ставка может снижаться вплоть до 1,2% годовых, сообщает РИА Новости.

Самые выгодные условия доступны семьям с детьми, которые приобретут квартиры в новостройках по льготным условиям от застройщика. Получить доступ к новым выгодным условиям смогут клиенты Сбербанка, которые используют онлайн-сервис "Электронная регистрация" для оформления заявки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #ипотека #сбербанк #льготы #недвижимость #кредитование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...