Заявки на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ подали 775 тысяч москвичей

Список "электронных" избирателей по поправкам к Конституции РФ предварительно включил в себя почти 775 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Запись на онлайн-голосование открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Изначальное всероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой было отложено. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что голосование пройдет 1 июля.