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11:39   19 Июня 2020
Общество

Заявки на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ подали 775 тысяч москвичей

Заявки на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ подали 775 тысяч москвичей

Список "электронных" избирателей по поправкам к Конституции РФ предварительно включил в себя почти 775 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Запись на онлайн-голосование открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Изначальное всероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой было отложено. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что голосование пройдет 1 июля.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Наряду с поправками в Основной закон предполагается ряд мер, направленных на улучшение качества жизни россиян. Среди них: доступность качественного медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий и многое другое.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #голосование #поправки #конституция

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