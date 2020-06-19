Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
11:32   19 Июня 2020
Политика

Клишас подчеркнул неизменность позиции РФ по поправкам к Конституции

Клишас подчеркнул неизменность позиции РФ по поправкам к Конституции

Россия не станет менять поправки к Конституции РФ из-за позиции Венецианской комиссии, заявил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

По его словам, российская сторона не будет менять разработанные поправки, пишет РИА Новости. Как известно, Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции Российской Федерации, которые касаются отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Комиссия предлагает России отказаться от поправки, которая подразумевает отказ выполнения решений ЕСПЧ в случае, если те противоречат Конституции РФ.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. В числе важных поправок значатся обязательная ежегодная индексация пенсий, защита прав трудящихся, закрепление положения о нерушимости границ страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #конституция #клишас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...