Клишас подчеркнул неизменность позиции РФ по поправкам к Конституции

Россия не станет менять поправки к Конституции РФ из-за позиции Венецианской комиссии, заявил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

По его словам, российская сторона не будет менять разработанные поправки, пишет РИА Новости. Как известно, Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции Российской Федерации, которые касаются отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Комиссия предлагает России отказаться от поправки, которая подразумевает отказ выполнения решений ЕСПЧ в случае, если те противоречат Конституции РФ.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. В числе важных поправок значатся обязательная ежегодная индексация пенсий, защита прав трудящихся, закрепление положения о нерушимости границ страны.