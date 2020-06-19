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11:18   19 Июня 2020
Общество

Тираж статьи Путина о ВМВ на русском языке превысил 105 тысяч экземпляров

Тираж статьи Путина о ВМВ на русском языке превысил 105 тысяч экземпляров

Статья президента России Владимира Путина "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" разошлась тиражом 105 415 экземпляров. Об этом в пятницу пишет "Российская газета".

Накануне американский журнал The National Interest опубликовал статью главы государства о Второй мировой войне. В ней Путин пишет о значении войны для него и его семьи, размышляет о главных предателях и причинах "великой трагедии в истории человечества".

Добавим, в России 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Глава государства предлагает закрепить в Основном законе страны важнейшие положения, призванные улучшить качество жизни всех россиян.

Тираж статьи Путина о ВМВ на русском языке превысил 105 тысяч экземпляров

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Автор: Борис Нестеров
#путин #вторая мировая война #статья

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