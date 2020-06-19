Путин поздравил актрису Наталью Селезневу и подчеркнул ее обаяние и талант

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с днем рождения. Телеграмма с поздравлением размещена на сайте Кремля.

Актриса Наталья Селезнева 19 июня отмечает свое 75-летие. Российский лидер отметил обаяние и талант актрисы, а также подчеркнул, что Селезнева остается верной своей профессии, которой посвятила жизнь.

По словам главы государства, Наталья Селезнева состоялась на актерском поприще и исполнила множество разноплановых ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. Путин уточнил, что зрители любят актрису за искренность и обаяние. Он пожелал Наталье Селезневой здоровья, вдохновения и успехов.

"Царьград" писал, что Путин принял участие в торжествах на Поклонной горе по случаю Дня России.