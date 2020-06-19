Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
11:17   19 Июня 2020
Политика

Путин поздравил актрису Наталью Селезневу и подчеркнул ее обаяние и талант

Путин поздравил актрису Наталью Селезневу и подчеркнул ее обаяние и талант

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с днем рождения. Телеграмма с поздравлением размещена на сайте Кремля.

Актриса Наталья Селезнева 19 июня отмечает свое 75-летие. Российский лидер отметил обаяние и талант актрисы, а также подчеркнул, что Селезнева остается верной своей профессии, которой посвятила жизнь.

По словам главы государства, Наталья Селезнева состоялась на актерском поприще и исполнила множество разноплановых ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. Путин уточнил, что зрители любят актрису за искренность и обаяние. Он пожелал Наталье Селезневой здоровья, вдохновения и успехов.

"Царьград" писал, что Путин принял участие в торжествах на Поклонной горе по случаю Дня России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #поздравление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...