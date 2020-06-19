Обновленная стратегия восстановления экономики России после мировой рецессии передана президенту Владимиру Путину, это подтверждают в кабинете министров. Глава государства ознакомится с планом в ближайшее время.

Новый план восстановления был сформирован на базе стратегии, представленной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 2 июня. Владимир Путин ознакомится с новыми положениями, после чего будет принято решение о реализации проекта, сообщает ТАСС. Документ был сформирован экспертами Минэкономразвития РФ с учетом актуальной информации о положении финансовой сферы.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на национальную экономику. В рамках защиты россиян от последствий рецессии были введены новые механизмы поддержки населения. Предпринимателям предоставили доступ к кредитам, тем самым снизив финансовую нагрузку в период самоизоляции.