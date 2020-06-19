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11:11   19 Июня 2020
Политика

План восстановления экономики России направлен на рассмотрение Путину

План восстановления экономики России направлен на рассмотрение Путину

Обновленная стратегия восстановления экономики России после мировой рецессии передана президенту Владимиру Путину, это подтверждают в кабинете министров. Глава государства ознакомится с планом в ближайшее время.

Новый план восстановления был сформирован на базе стратегии, представленной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 2 июня. Владимир Путин ознакомится с новыми положениями, после чего будет принято решение о реализации проекта, сообщает ТАСС. Документ был сформирован экспертами Минэкономразвития РФ с учетом актуальной информации о положении финансовой сферы.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на национальную экономику. В рамках защиты россиян от последствий рецессии были введены новые механизмы поддержки населения. Предпринимателям предоставили доступ к кредитам, тем самым снизив финансовую нагрузку в период самоизоляции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #минэкономразвития

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